John Boyega in lacrime parla alla folla: "Dico quello che penso anche se mi costa la carriera"

L'attore britannico della nuova trilogia di Star Wars ha preso il megafono e ha tenuto un emozionante discorso. John Boyega non ha trattenuto le lacrime di fronte alle tante persone radunatesi dentro l'Hyde Park di Londra per il movimento Black Lives Matter.

Da Londra la voce spezzata di John Boyega echeggia in tutto il mondo. L'attore di Star Wars ha partecipato al raduno di Hyde Park per il movimento Black Lives Matter, nato in seguito all'omicidio dell'afro-americano George Floyd per mano di un poliziotto di Minneapolis, Minnesota.

Con un megafono in mano, Boyega ha parlato alla folla senza riuscire a trattenere le lacrime.

"Le vite dei neri sono sempre state importanti, noi siamo sempre stati importanti, abbiamo sempre significato qualcosa, siamo sempre andati avanti malgrado tutto. Ora il momento è arrivato. Non aspetto più, non aspetto più", ha gridato l'attore continuando a lasciare fluire le sue emozioni. "Vi parlo con il cuore, non so se avrò ancora una carriera dopo questo, ma fanculo" e ancora, "dovete capire quanto fa male questa merda, dovete capire quanto fa male sentirsi dire ogni giorno che la tua razza non significa niente, ma non è più così, non è mai stato così".

L'account Twitter ufficiale di Star Wars ha postato un messaggio di pieno supporto all'attore, come come hanno fatto molti colleghi e esponenti dell'industria hollywoodiana.