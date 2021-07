John And The Hole: un tredicenne confina la famiglia sottoterra nel trailer del thriller psicologico

News Cinema

E’ appena uscito l'inquietante trailer di un film intitolato John And The Hole in cui troviamo Taissa Famiga e Michael C. Hall. Protagonista della storia è un ragazzo molto molto cattivo.

John And The Hole è un thriller psicologico inquietante al punto giusto che sconfina nel romanzo di formazione e che non disdegna elementi da commedia nera. Anche se nel cast ci sono attori superstar come Taissa Farmiga (sorella di Vera e fra gli interpreti di American Horror Story) e Michael C. Hall alias Dexter della celeberrima omonima serie tv, il protagonista della storia è un tredicenne con il volto di Charlie Shotwell (The Nest - L'inganno) che un bel giorno decide imprigionare la sua famiglia in un buco sottoterra.

John And The Hole è l'opera prima dello spagnolo Pascual Sisto, mentre la sceneggiatura è del più conosciuto Nicolás Giacobone, che ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura di Birdman. Del film è appena stato diffuso il trailer, che è spaventoso al punto giusto, parco di dialoghi e nel quale il giovane personaggio principale non ha assolutamente nulla di fanciullesco. Presentato in anteprima all'ultimo Sundance Film Festival, John And The Hole arriverà nelle sale USA e on demand il prossimo 6 agosto. Staremo a vedere se nel prossimo futuro uscirà anche nei cinema italiani.