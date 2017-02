Joel Edgerton spietato boss del crimine nel thriller Stingray

Ci sono attori, come l'australiano Joel Edgerton, che non deludono praticamente mai e che non sono ancora, forse, considerati come meritano. L'anno scorso ne abbiamo ammirato le capacità nel suo bel debutto alla regia, The Gift, lo vedremo a marzo in Loving e in futuro nell'horror It Comes At Night. Adesso sappiamo anche che interpreterà uno spietato boss del crimine nel cupo thriller scritto e diretto da Anthony Hayes, Stingray, assieme a Jon Benthal.

La storia è quella di un piccolo criminale (Bernthal) che uccide accidentalmente il fratello di un potente boss nella sua cittadina natale. Per "rimediare", questi gli ordina di uccidere un membro della sua famiglia entro i successivi due giorni. È una bella premessa per un thriller e siamo certi che i due attori daranno il meglio di sé nei rispettivi ruoli.