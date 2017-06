Joel Edgerton dirige Nicole Kidman e Russell Crowe in Boy Erased

Visto di recente nel film di Jeff Nichols Loving e memorabile protagonista di Black Mass insieme Johnny Depp, Joel Edgerton ha dimostrato di saper anche stare dietro alla macchina da presa, dirigendo il thriller da lui stesso interpretato insieme a Rebecca Hall e Jason Bateman Regali da uno sconosciuto - The Gift.

Adesso l’australiano ritenta la regia con un progetto forse più ambizioso intitolato Boy Erased, ispirato a una storia vera e che vede come interpreti principali Nicole Kidman, Russell Crowe e il Lucas Hedges di Machester by the Sea. Quest’ultimo interpreterà Garrard Conley, figlio di un pastore battista dell’Arkansas che fu costretto dai genitori a "curare" la propria omosessualità attraverso un programma di studio della Bibbia articolato in dodici passi. Nonostante i condizionamenti esterni e la paura di perdere la famiglia, gli amici e quel Dio in cui aveva così ciecamente creduto, il ragazzo trovò il coraggio di ribellarsi, accettando la propria natura, e scrisse un libro di memorie dedicato alla traumatica esperienza.

E’ molto probabile che la Kidman e Crowe impersoneranno gli ottusi genitori di Garrard Conley. Quanto alle riprese, dovrebbero cominciare in autunno.