Joel Edgerton, Charlize Theron, David Oyelowo e tanti altri nel primo trailer di Gringo

Joel Edgerton, dopo film come Warrior, Exodus, Midnight Special o Loving, lo conoscete un po' tutti. Meno si conosce, invece, il fratello Nash. I due, però, hanno mosso assieme i primi passi nel mondo del cinema, assieme anche a David Michod, con un collettivo che si chiamava Blue Tongue Films.

A molti anni dai corti che i due fratelli giravano assieme in Australia, eccoli di nuovo assieme: Nash come regista e Joel come attore, assieme a gente del calibro di David Oyelowo, Amanda Seyfried, Charlize Theron, Thandie Newton e Sharlto Copley.

Il film si chiama Gringo, debutterà negli States il 9 marzo prossimo, e racconta di un tranquillo uomo d'affari americano che, superato il confine col Messico, supera anche quello della legalità, rimanendo invischiato in traffici pericolosi con figure ambigue, trafficanti di droga, mercenari e perfino con la DEA, il tutto in alcuni dei luoghi più pericolosi della Terra.