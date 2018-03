Joe Wright porta sullo schermo il thriller The Woman in the Window

Joe Wright, regista del film che ha dato a Gary Oldman il suo primo Oscar, L'ora più buia, cambia completamente genere per la sua prossima regia e passa al thriller. Variety annuncia infatti che Wright si occuperà dell'adattamento del thriller The Woman in the Window, tratto dal romanzo bestseller di A.J. Finn.

Al lavoro sulla sceneggiatura c'è il commediografo e attore Tracy Letts, che abbiamo visto di recente nel ruolo del padre in Lady Bird.

La storia narrata nel libro è quella della dottoressa Anna Fox, che vive reclusa a New York passando le giornate nel suo appartamento a bere, guardare vecchi film e spiare i suoi vicini. Quando i Russell traslocano nella casa di fronte, Anna li vede come la famiglia ideale ma spiandoli scopre uno scioccante segreto che cambia la sua vita.

Detta così, la trama sembra un incrocio tra La finestra sul cortile e La donna del treno, ma i critici e i lettori hanno adorato il libro, che ha occupato a lungo il primo posto nella classifica del New York Times e continua ad andare benissimo, dalla sua uscita lo scorso gennaio.