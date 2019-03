Joe Wright porta al cinema "Il giardino delle bestie", romanzo storico di Erik Larson

Ci deve essere qualcosa, negli anni e negli eventi che ruotano attorno alla II Guerra Mondiale, che piace molto a Joe Wright. Una delle scene più famose di Espiazione era ambientata sulla spiaggia di Dunkirk (sì, la Dunkirk del film di Christopher Nolan), mentre L'ora più buia faceva un ritratto di Winston Churchill che riguardava la sua ferma intenzione di non trattare in alcun modo con la Germania nazista, e che si concludeva proprio col celebre discorso fatto in Parlamento dal Primo Ministro all'indomani dell'Operazione Dynamo, come era nota in gergo militare l'evacuazione di Dunkirk.

Il prossimo film del regista inglese, infatti, sarà l'adattamento del libro di Erik Larson "Il giardino delle bestie - Berlino 1934" (edito in Italia da Neri Pozza), che romanza la vera storia dell'ambasciatore statunitense a Berlino William E. Dodd e della sua famiglia.

Dodd, primo ambasciatore nominato dagli USA in Germania dopo la nomina a cancelliere di Adolf Hitler, in precedenza professore universitario a Chicago, vedrà il suo immaginario idiliaco sull'Europa mutare rapidamente di fronte ai suoi occhi nell'orrore generato dal nazismo che tutti conosciamo.

Il film, che in originale si intitola In the Garden of Beasts, sarà prodotto da Tom Hanks e Gary Goetzman attraverso la loro società, la Playtone, e a quanto pare Hanks starebbe valutando se interpretare in prima persona il ruolo di Dodd.

Wright è al momento impegnato nella post-produzione di Woman in the Window, adattamento di un thriller di A. J. Finn che vede protagonisti Amy Adams, Julianne Moore, Anthony Mackie e Gary Oldman, e che quasi sicuramente vedremo prossimamente a Cannes o, assai più probabilmente, a Venezia.