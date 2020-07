Joe Manganiello nel primo teaser trailer di Archenemy

News Cinema

Prime immagini dell'attore americano in questo nuovo film diretto da Adam Egypt Mortimer, regista di un interessante film come Daniel Isn’t Real, e prodotto dalla SpectreVision di Elijah Wood, che lo vede nei panni di un eroe piovuto sulla terra da un'altra dimensione.

Alla fine del 2019 negli Stati Uniti ha debuttato un thriller psicologico che sarebbe piaciuto molto vedere anche a noi. Si intitolava Daniel Isn't Real, era diretto dall'esordiente Adam Egypt Mortimer e diretto dalla SpectreVision di Elijah Wood, la compagnia dietro ai film di genere più interessanti degli ultimi anni: Mandy e Color Out of Space sono i due titoli che meglio fanno capire di cosa stiamo parlando.

Mortimer ha già pronto un nuovo film, che si chiama Archenemy, è sempre targato SpectreVision, e vede protagonista Joe Manganiello, attore americano molto apprezzato anche per il suo fisico che è stato protagonista di serie come True Blood e di film come Magic Mike XXL. E di Archenemy è disponibile un primo teaser trailer.

Archenemy: il teaser trailer del film

Nel film Manganiello interpreta il ruolo di un personaggio di nome Max Fist, un eroe provieniente da un'altra dimensione che, attraversando spazio e tempi, è finito sulla Terra. Nessuno crede alla sua storia, tranne un ragazzino di nome Hamster. Insieme, i due faranno squadra per combattere una banda di spacciatori e il loro capo, noto come "Il Manager", per ripulire la città e restituirla ai cittadini.

Nel cast di Archenemy, che è basato su una sceneggiatura dello stesso Adam Egypt Mortimer, oltre a Manganiello ci sono anche Glenn Howerton, Skylan Brooks, Amy Seimetz, Zolee Griggs e Joseph D. Reitman.