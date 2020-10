Joe Manganiello è un homeless coi superpoteri nel full trailer di Archenemy

News Cinema

Prodotto da Elijah Wood, arriverà al cinema in America l'11 dicembre Archenemy, un action thriller molto interessante con Joe Manganiello, di cui è arrivato il full trailer.

Arriva al cinema l'11 dicembre in America un film di cui è appena uscito il full trailer e di cui vi avevamo parlato in passato. Si tratta di Archenemy, un action violento diretto dal regista dell'ottimo Daniel Isn't Real, Adam Egypt Mortimer e interpretato da un imponente Joe Manganiello. Se l'anno scorso lo avevamo scoperto a Lucca Comics & Games come giocatore esperto ed appassionato di Dungeons & Dragons, lo ritroviamo in questo film, dove interpreta uno strano ma violento homeless con un segreto a cui solo un ragazzo finisce per credere.

Questa la trama di Archenemy, che verrà proiettato in anteprima al Beyond Fest di Los Angeles:

Max Fist, un vaganondo alcolizzato, sostiene di essere un eroe proveniente da un'altra dimensione, precipitato attraverso lo spazio e il tempo fino alla Terra, dove non ha più poteri. Nessuno crede alle sue storie, tranne un ragazzo del posto chiamato Hamster. Insieme intraprendono una missione per spazzar via i trafficanti di droga del posto e il loro malvagio boss conosciuto come il Manager. Max è davvero un eroe proveniente da un altro mondo o la sua identità è una proiezione della sua mente? Comunque sia, anche un uono comune può diventare un supereroe nelle giuste circostanze.

Il trailer, dicevamo, ci attrae moltissimo e speriamo di poter vedere il film anche sui nostri schermi.