Joe Keery autista psicopatico nel folle trailer red band di Spree

Daniela Catelli di 23 luglio 2020

In tutt'altro ruolo da come lo abbiamo conosciuto in Stranger Things, Joe Keery è un autista psicopatico che non si ferma di fronte a niente pur di aumentare la sua popolarità sui social. o vediamo nel trailer di Spree.

Confessiamo che tra tutti gli attori di Stranger Things abbiamo un debole per Joe Keery, che è bravo, intelligente e spiritoso, come abbiamo avuto modo di constatare quando un paio di anni fa lo abbiamo incontrato a Lucca Comics & Games. Adesso lo ritroviamo nel trailer di una horror comedy assai gore, Spree, presentata all'ultimo Sundance Film Festival. Nel film, co sceneggiato e diretto da Eugene Kotlyarenko, di cui non vi sappiamo dire nulla se non le chiari origini russe, Joe è Kurt, un ventitreenne autista per la compagnia Spree, così desideroso di attenzione da parte dei media da esser disposto a tutto pur di diventare virale.

Eccolo dunque rapire, torturare e uccidere i suoi malcapitati passeggeri a favore di telecamera e in diretta streaming. Ma a mettere i bastoni tra le ruote al piano diabolico di Kurt sarà una stand-up comedian con un suo personale obiettivo mediatico. Va bene, detto così non sembra molto originale ma il trailer (red band quindi non censurato, occhio!) è ben fatto e splatter al punto giusto. Joe Keery sembra divertirsi un mondo e con lui vediamo David Arquette, Mischa Barton, Sasheer Zamata, John DeLuca e Kyle Mooney. In America Spree uscirà dove possibile al cinema e sulle piattaforme digitali e on demand il prossimo 14 agosto.

