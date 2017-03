Joe Carnahan lascia la regia del terzo Bad Boys

Ecco un altro di quei progetti tardivi che non fanno che incontrare ostacoli sulla loro strada. Stiamo parlando di Bad Boys 3, intitolato Bad Boys for Life, che ha perso il regista Joe Carnahan per le solite divergenze creative.

Sono anni che un sequel dei film con Will Smith e Martin Lawrence è in via di sviluppo, anche se a lungo non si sapeva se Smith sarebbe tornato o meno. Quando ha annunciato che lo avrebbe fatto, la data di uscita è stata spostata all'8 novembre 2018 e le riprese avrebbero dovuto iniziare questo autunno. Carnahan aveva anche riscritto la sceneggiatura, com'è solito fare nei progetti che lo coinvolgono.

Adesso si riparte con la ricerca di un regista e un nuovo sceneggiatore. I primi due film, usciti nel 1995 e nel 2003, diretti da Michael Bay, furono un bel successo al box office. Quanto al "difficile" Carnahan, non resta certo disoccupato, ma sta sviluppando un remake americano dell'action movie indonesiano The Raid e ha scritto la sceneggiatura del remake de Il giustiziere della notte, Death Wish, che alla fine è stato diretto da Eli Roth, con Bruce Willis come protagonista, e le cui riprese sono da poco terminate.