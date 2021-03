Jodie Foster vince il quarto Golden Globe e festeggia in pigiama con moglie e cane

News Cinema

Tra le reazioni più simpatiche ai Golden Globe, il premio a Jodie Foster per The Mauritanian, accolto dall'attrice in pigiama, con la moglie e il cane.

Una delle reazioni più simpatiche all'annuncio della vittoria del Golden Globe è stata sicuramente quella di Jodie Foster per The Mauritanian, in collegamento dal salotto di casa e in perfetto relax, con un bellissimo pigiama di seta, assieme al suo stupendo cane Ziggy e alla sua amatissima moglie Alexandra Hedison, anche lei in pigiama. L'attrice ha dimostrato un sincero entusiasmo e un simulato stupore ("forse vi siete sbagliati") nel ritrovarsi ancora una volta a ricevere il Globe.

Jodie Foster era alla sua nona candidatura e alla terza vittoria - per Sotto accusa nel 1989 e Il silenzio degli Innocenti nel 1992 oltre al Cecil B. De Mille Award nel 2013 - ed è saltata sul divano, dichiarando il suo amore alla moglie, che ha baciato, e ringraziando colleghe e giurati. Dopo, da sola, ha risposto alle domande dei premiati nel backstage del premio, da cui abbiamo tratto questo screenshot, mentre il video integrale lo trovate qua sotto.