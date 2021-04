Joaquin Phoenix presenta l'Oscar per il miglior attore ma non dice "Best" e aggiunge: "Non so niente di recitazione"

News Cinema

Non crede nella competizione artistica Joaquin Phoenix e lo sottolinea velatamente non pronunciando la parola "Best" prima di "Actor" durante la presentazione alla cerimonia degli Oscar.

Con indosso lo stesso smoking dello scorso anno quando vinse l'Oscar per il ruolo del Joker (continuando così la sua campagna in supporto della sostenibilità) e con ai piedi un paio di Converse, Joaquin Phoenix è salito sul palco dell'intimo allestimento della cerimonia di quest'anno alla Union Station di Los Angeles. Il suo compito è stato quello di consegnare la statuetta destinata al miglior attore protagonista. Come ormai sappiamo, sulla busta c'era il nome di Anthony Hopkins e non quello di Chadwick Boseman che tutti aspettavamo, compresi i produttori dello show di quest'anno che avevano strategicamente collocato la categoria del miglior attore protagonista come l'ultima da premiare per la serata. Una scelta per favorire l'ultimo tributo al compianto attore di Ma Rainey's Black Bottom, risultata in una chiusura brusca e frettolosa della cerimonia, in più con l'assenza del vincitore Hopkins.

Ma tornando a Phoenix, che di fatto è stata l'ultima star a parlare, possiamo sottolineare qualcosa della sua presentazione. Phoenix non dice mai la parola "Best" quando cita a chi è destinato l'Oscar che sta presentando. C'è un motivo preciso per questa scelta ed è quello di non riconoscere la competizione quando si tratta di premiare una performance anziché un'altra. Quando alla scorsa edizione degli Academy Awards ritirò l'Oscar come miglior attore, appena salito sul palco disse "...non mi sento superiore a nessuno dei miei colleghi candidati, né a nessun altro in questa sala, perché condividiamo tutti lo stesso amore, l'amore per i film...". L'attore poi, con la sua solita riluttanza ad accettare meriti o a pensare che il suo pensiero sul suo lavoro possa essere utile a qualcuno, ha anche aggiunto di non avere niente da dire sulla recitazione. Queste le parole dell'intervento di Joaquin Phoenix alla cerimonia dei 93esimi premi Oscar:

"Salve, sono qui per presentare il premio per l'attore. Dovrei parlare di recitazione e precisamente del trasformativo momento in cui un attore scopre il suo personaggio e lo incarna pienamente, ma io non so niente di tutto questo e non credo di aver mai vissuto questa esperienza. Quello che posso dire con sincerità è che quando guardo queste cinque performance mi sento ispirato ed è un peccato che ne dobbiamo scegliere soltanto una. Quindi, le nomination per l'attore sono..."



Phoenix elenca i cinque nomi e conclude così



"...e l'Academy Award per l'attore va a Anthony Hopkins per The Father".