Joaquin Phoenix non sarà il Joker nello standalone di Todd Phillips

Siamo proprio sicuri che sarà Joaquin Phoenix a interpretare Joker, nello standalone sull'arcinemico di Batman diretto da Todd Phillips e prodotto da Martin Scorsese? No, non siamo affatto sicuri, anche se fino a ieri mancava solamente l'accordo ufficiale fra l’attore e Warner Bros. e DC. Non siamo affatto sicuri perché non lo è nemmeno lo stesso Phoenix, che anzi sostiene di non aver ricevuto alcuna proposta. A una giornalista di Allocine che lo intervistava a riguardo, il Gesù di Maria Maddalena avrebbe infatti risposto: "Quale film sul Joker? Non ho idea di cosa stia parlando".

A questo punto le ipotesi sono tre: o Phillips non ha ancora contattato l'attore (ma se sappiamo noi del cinecomic, figuriamoci lui che è il diretto interessato), o Joaquin non voleva sbilanciarsi. O magari semplicemente scherzava e chi ha parlato con lui non l'ha capito. Comunque sia, la notizia non ci fa piacere, perché il ruolo, secondo noi, era perfetto per Phoenix. E' anche vero che il mondo è pieno di bravi attori e che prima o poi un degno sostituto verrà trovato, sempre che - ripetiamo - Joaquin Phoenix non si stesse burlando della sua interlocutrice, il che sembra poco probabile.