Joaquin Phoenix nella prima foto dal set del film su Joker

Il regista Todd Phillips ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Arthur, ovvero Arthur Fleck. E per chi si chiedesse chi sia, è il nome che nel film sulle origini del Joker avrà il protagonista prima di diventare l'orribile villain che tutti conosciamo. Ma neanche l'immagine di Joaquin Phoenix, diciamo così, in borghese, è rassicurante: giacca verde militare, capelli arruffati e un sorrisetto smorfia sulla faccia.

E' così che appare l'attore in quello che promette di diventare, per forza di cose, uno dei ruoli iconici della sua poliedrica e multiforme carriera di interprete trasformista. Il film ci racconterà le origini del personaggio, da stand-up comedian in difficoltà a mostruosa nemesi di Batman. E chi meglio di Phoenix per farlo? Intanto si aspettano commenti sulla prima immagine ufficiale dell'attore nel film.

Con lui, ricordiamo, ci saranno Robert De Niro, Frances Conroy, Marc Maron e Zazie Beetz. Vedremo il film Warner, per il momento senza un titolo ufficiale, nell'ottobre del 2019.