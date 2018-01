Joaquin Phoenix nel trailer del nuovo film di Gus Van Sant: Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot

Tra i titoli più attesi del Festival di Berlino 2018, che si aprirà il 15 febbraio e che noi di Comingsoon.it seguiremo come sempre con articoli e recensioni giorno per giorno, c'è di sicuro il nuovo film di Gus Van Sant.

Che s'intitola Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, e che a dirla tutta debutterà al Sundance prima di andare alla Berlinale.

Il film, basato su una storia vera, vede Joaquin Phoenix nei panni di John Callahan, un ragazzo di Portland sfaccendato e alcolizzato rimasto paralizzato a soli 21 anni in seguito a un incidente d'auto, e che successivamente è diventato uno dei più acclamati vignettisti degli Stati Uniti, pubblicato da riviste come New Yorker, Playboy e Penthouse.

Assieme a Phoenix, nel cast del film ci sono Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Carrie Brownstein, Beth Ditto e Kim Gordon.

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, che è prodotto da Amazon Studios, debutterà nei cinema il 10 maggio, distribuito da Adler Entertainment.