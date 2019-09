Joaquin Phoenix interpreterà il prossimo film di Mike Mills

News Cinema

Le riprese del progetto ancora senza titolo cominceranno tra poche settimane.

Dopo il successo di Joker Joaquin Phoenix ha scelto una collaborazione artistica che sulla carta promette davvero molto. L’attore sarà infatti protagonista del nuovo dramma diretto da Mike Mills, regista di due film di enorme intensità emotiva come Beginners e 20th Century Women. Del progetto non si sa ancora molto: ancora ignoti gli altri membri del cast di attori o addirittura il titolo. Ciò che si sa invece è che le riprese cominceranno quest’autunno e alla distribuzione penserà la A24, una delle compagnie indipendenti salite maggiormente alla ribalta negli ultimi anni.

Un altro lungometraggio a cui il nome di Phoenix è accostato è poi Far Bright Star, che dovrebbe essere diretto da Casey Affleck. Ambientata nel 196 la storia è quella di un soldato che decide di dare la cacia al rivoluzionario messicano Pancho Villa. In molti ricorderanno che i due (ex-cognati nella vita) hanno già collaborato anni fa al documentario I’m Still Here, diretto da Affleck e incentrato proprio sull’anno sabbatico che Phoenix si era preso dalla recitazione, tentando un’improbabile carriera di rapper.

Candidato tre volte all’Oscar, Joaquin Phoenix appare tra i grandi favoriti per la corsa di quest’anno proprio grazie a Joker, che ha appena trionfato al Festival di Venezia aggiudicandosi il Leone d’Oro. Mike Mills ha invece ricevuto la nomination per la sceneggiatura originale di 20th Century Women.