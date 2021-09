Joaquin Phoenix in bianco e nero nel trailer di C'Mon C'Mon, nuovo film di Mike Mills

News Cinema

Prodotto dalla A24, il nuovo film di Mills - uno dei più interessanti autori della scena indipendente americana - vede Phoenix nei panni di un giornalista che attraversa gli USA raccogliendo storie di bambini, accompagnato dal nipote di 8 anni. Pare ci si commuova.

Dopo lo straordinario successo, e i numerosi premi, ottenuti con Joker, Joaquin Phoenix non ha avuto fretta di rimettersi al lavoro.

C'mon C'mon, che debutterà negli USA a novembre, e che in Italia arriverà distribuito da Notorious Pictures, è infatti il suo primo film da quello di Todd Phillips premiato col Leone d'oro a Venezia 2019 e che gli è valso Oscar e Golden Globe. E non si potrebbe trattare di un film più diverso.

C'mon C'mon, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer ufficiale originale, è infatti una storia intima e commevente che vede Phoenix nei panni di un giornalista radiofonico che viaggia per gli Stati Uniti raccogliendo testimonianze di bambini e ragazzi in questi temi dal futuro così incerto, e che è accompagnato in questo suo viaggio dal nipote di otto anni.

Il film nasce dalla mente di Mike Mills, uno dei più acuti e sensibili autori del cinema indipendente americano contemporaneo (nonché marito di Miranda July): dopo aver iniziato la sua carriera come regista di video musicali per artiti come Moby, Yōko Ono e gli Air, Mills ha debuttato nel cinema nel 2005 con Thumbsucker - Il succhiapollice, cui hanno fatto seguito Beginners e 20th Century Women. Tre film che, se non li avete già visti, dovreste affrettarvi a recuperare.

C'mon C'mon, che conta sulla fotografia in bianco e nero del Robbie Ryan de La favorita, e su una colonna sonora firmata dai fratelli Aaron e Bryce Dessner, membri dei The National, è stato presentato in questi giorni a Telluride, dove è stato accolto da recensioni mediamente entusiaste (ha il 91% di rating positivi su Rotten Tomatoes) e farà parte della line up del New York Film Festival.

In attesa di vederlo anche da noi, questo è il trailer ufficiale originale di C'mon C'mon: