Joaquin Phoenix confermato protagonista del nuovo film di Ari Aster, Disappointment Blv

Non si intitola, come era noto fino ad oggi, Beau is Afraid, ma Disappointment Blv., il nuovo film di Ari Aster e Joaquin Phoenix ne è ufficialmente protagonista.

A novembre 2020 vi avevamo dato la notizia (la trovate sotto) che Joaquin Phoenix, l'attore premio Oscar per Joker che era da poco diventato papà, era in trattative per interpretare il nuovo film di Ari Aster, acclamato autore di Hereditary e Midsommar. A dare conferma ufficiale della notizia è oggi Deadline Hollywood, ma nel frattempo alcune cose sono cambiate.

Fino ad oggi il film era conosciuto col titolo di Beau is Afraid, mentre scopriamo che è Disappointment Blv., ovvero Viale della Delusione e sarà prodotto sempre da A24, che ha finanziato anche i due precedenti film di Aster. E cambia pure la trama, di cui non si sa granché, ma che non sembra parlare (almeno nella sinossi diffusa) di un uomo chiamato Beau che ha un rapporto difficile con una madre autoritaria, ma di "un intimo ritratto, che attraversa decenni, di uno degli imprenditori di maggior successo di sempre". Tutto lascia intendere che si tratti di due storie diverse, anche se non è detto.

Joaquin Phoenix girerà il film probabilmente prima di Kitbag di Ridley Scott, dove interpreterà Napoleone Bonaparte e nel 2019 ne ha girato un altro, C'mon C'mon, diretto da Mike Mills, in cui interpreta un artista che deve prendersi cura di una nipote e racconta il legame che si crea tra di loro durante un viaggio attraverso l'America. Per Aster, autore di bizzarri horror, è indubbiamente un colpo grosso essersi assicurato l'apporto di un attore di tale livello, specie quando è noto quanto Phoenix sia attento nello scegliere i suoi ruoli.