Joaquin Phoenix, amico degli animali, è la Persona dell'anno per la PETA

News Cinema

L'associazione USA che si batte per la salvaguardia dei diritti dei nostri amici pelosi premia l'attore per il suo impegno degli ultimi anni.

Mentre John Waters, nella sua classifica dei migliori film del 2019 inserisce Joker, il film vincitore del Leone d'Oro all’ultimo Festival di Venezia, Joaquin Phoenix riceve "un premio" che forse non sarà importante come l'Oscar ma che, conoscendo l’attore, sicuramente lo renderà felice a lungo. La PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), che è un’organizzazione no-profit che si batte per i diritti degli animali e che ha il suo quartier generale a New York più sedi sparse in tutto il mondo, lo ha nominato Persona dell'anno.

L'attore, che di recente ha confessato di essere vegano dall'età di 3 anni, da quando rimase orripilato dall’uccisione di un pesce durante un'allegra gita di famiglia in barca, ha sostenuto più volte l’organizzazione. Si è battuto contro i circhi itineranti e, nel marzo di quest'anno, durante il National Animal Right Day (la giornata nazionale dei diritti degli animali), ha fatto un commovente elogio funebre tenendo in braccio un pollo morto. Da artista che lavora per l'industria cinematografica, ha inoltre prodotto il documentario The Animal People, dedicato ad alcune figure di animalisti che hanno cercato di contrastare le nefandezza di grossi gruppi industriali incuranti delle sorti dei nostri amici pelosi. Infine ha detto no alle pellicce e all'inutile massacro di migliaia di tacchini, gli animali che durante il Giorno del Ringraziamento finiscono sulle tavole imbandite di mezza America e non solo.

Negli anni passati l'onore di Persona dell'anno per la PETA è andato a Oprah Winfrey, Ajelica Huston e perfino Papa Francesco. Quanto all'altro premio di cui parlavamo, l’Academy Award, sono in molti a sperare che vada al nostro Joaquin, la Warner Bros. in primis, che alla fine del mese scorso ha svelato il poster della campagna per gli Oscar di Joker.