Jimmy, il biopic su James Stewart con protagonista KJ Apa ha trovato la sua Ginger Rogers
News Cinema

Jimmy, il biopic su James Stewart con protagonista KJ Apa ha trovato la sua Ginger Rogers

Maria Castaldo
3

Al cast di Jimmy, il biopic su James Stewart con protagonista KJ Apa, si sono aggiunte diverse star, compresa colei che interpreterà Ginger Rogers.

Jimmy, il biopic su James Stewart con protagonista KJ Apa ha trovato la sua Ginger Rogers

Jimmy, il biopic dedicato alla leggenda di Hollywood James Stewart, sta prendendo sempre più forma. Dopo l'annuncio che a interpretare il protagonista sarà KJ Apa, noto per il suo ruolo nella serie teen Riverdale, arrivano i nomi di altri interpreti che si sono aggiunti al cast, tra cui l'attrice che impersonerà Ginger Rogers, compagna sulle scene e nella vita di Stewart.

Jimmy, il biopic su James Stewart ha trovato la sua Ginger Rogers

Diretto e prodotto da Aaron Burns, con una sceneggiatura firmata da Justin Strawhand, Jimmy aprirà uno sguardo sulla luminosa carriera di una delle star di Hollywood più amate di sempre: James Stewart. Vincitore di due Premi Oscar, l'attore ha dato a personaggi indimenticabili in pellicole che hanno segnato la storia del cinema, come La vita è meravigliosa di Frank Capra, La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, Scandalo a Filadelfia (che gli è valso l'Oscar nel 1941) e ancora Nodo alla gola, Anatomia di un omicidio, La finestra sul cortile con Grace Kelly.

Una vita e una carriera ricche di avvenimenti e che saranno raccontate nel biopic Jimmy, che vede coinvolta anche la figlia dell'attore, Kelly Stewart-Harcourt, nel ruolo di produttrice esecutiva. La pellicola si concentrerà in particolare sul periodo in cui Jimmmy Stewart è già un'affermata star del cinema, ma deve abbandonare le luci di Hollywood per combattere nella Seconda Guerra Mondiale come pilota. A questa esperienza è poi seguito il ruolo di George Bailey ne La vita è meravigliosa.

Dopo l'annuncio che KJ Apa interpreterà James Stewart nel biopic, da Collider arrivano importanti aggiornamenti anche sul resto del cast: Neal McDonough (Yellowstone) interpreterà il padre dell'attore, Christopher McDonald sarà invece un'altra star della Golden Age di Hollywood, Lionel Barrymore, che ha interpretato il perfido Mr. Potter ne La vita è meravigliosa. Rob Riggle si è aggiunto nel ruolo del colonnello dell'esercito americano Terrill, mentre Jason Alexander sarà il capo della MGM Louis B. Mayer e ancora Max Casella interpreterà Frank Capra e Sarah Drew sarà Hedda Hopper, nota giornalista di spettacolo e gossip dell'epoca. Non mancheranno nel film i grandi amori di James Stewart e, infatti, Jen Lilley interpreterà sua moglie Gloria Stewart mentre Jemma Donovan sarà Ginger Rogers, che ebbe una relazione con la star di Hollywood e che recitò con lui in Una donna vivace. Il film è attualmente in produzione, ma non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale.

