Jim Parsons sarà il capo procuratore nel film sul serial killer Ted Bundy con Zac Efron

Extremely Evil, Shockingly Violent and Vile è, nonostante il titolo ("estremamente malvagio, sconvolgentemente violento e spregevole"), uno dei film della prossima stagione che attendiamo con più curiosità. Tratto da un libro che racconta le efferate gesta del serial killer Ted Bundy, interpretato da uno Zac Efron che - già la foto promette bene - potrebbe aver trovato il ruolo della sua vita.

All'ottimo cast di contorno che comprende Lily Collins nei panni della fidanzata storica di Bundy, a lungo ignara della sua natura, dal cui punto di vista è raccontata la storia, John Malkovich, Angela Sarafyan e Jeffrey Donovan, si è appena aggiunto Jim Parsons, che tutti conosciamo e amiamo come Sheldon in The Big Bang Theory, ma che qua avrà il ruolo molto più serio di Larry Simpson, principale accusatore e capo procuratore del processo del 1979 a Miami in cui Bundy venne alla fine condannato a morte.

Nel film, che il regista Joe Berlinger sta già dirigendo, sono entrati anche Haley Joel Osment, Terry Kinney (che sarà il detective Mike Fisher, che cercò strenuamente le prove degli omicidi di Bundy) e Dylan Baker (David Yokum, il pubblico ministero dello Yutah).