Jim Henson, i Muppet, Labyrinth e Dark Crystal: arriva un biopic sul geniale creatore

News Cinema

Burattinaio, regista e creativo, il compianto Jim Henson, creatore dei Muppet, Sesame Street, Dark Crystal e Labyrinth, sarà raccontato in un film prodotto da sua figlia.

Scomparso nel 1990, Jim Henson è stato una figura chiave dell'intrattenimento americano: creatore degli iconici Sesame Street e dei Muppet, poi autore al cinema di film di culto come Dark Crystal (1982, di recente diventato una serie su Netflix) e del sempre più amato Labyrinth nel 1986. Adesso la sua vita diventerà un film coprodotto dalla Disney, che detiene i diritti dei Muppet dal 2004, e della Jim Henson Company, sotto la supervisione di sua figlia Lisa Henson, in qualità di producer.

A occuparsi della sceneggiatura ci sarà Michael Mitnick, che già aveva scritto il copione di un altro film biografico multiplo, quell'Uomo che illuminò il mondo su Edison, Westinghouse e Tesla, uscito nel 2019 dopo due anni di traversie distributive. Erano anni che la Henson Company aveva in mente di dar vita al film, e una decina d'anni fa circolava persino una sceneggiatura a cura di Christopher Weekes, piuttosto tagliente eppure inserita nella "Black List" di Hollywood, la lista dei migliori copioni non ancora diventati film. Non sembra che la Disney e la Henson Company la riprenderanno in mano: forse preferiranno qualcosa di più agiografico sull'autore prematuramente scomparso a soli 53 anni, per una polmonite batterica. Il film si concentrerà sul periodo in cui Henson si battè con i network per convincerli di come i suoi Muppet fossero un'idea grandiosa.

Jim Henson, oltre ad aver creato Sesame Street nel 1969 e appunto il Muppet Show nel 1976, aveva in prima persona mosso tanti dei suoi personaggi, dando loro la voce come ogni bravo burattinaio: erano sue infatti le voci originali di Kermit la rana, Rowlf, Ernie e dr. Teeth, per citarne solo alcuni. Oltre ai film di cui sopra, aveva diretto Giallo in casa Muppet nel 1981.