Jim Carrey su Twitter lancia la sfida della barba

Jim Carrey, che ha già sfoggiato delle barbe alla Mosé in passato, parte dal volto rasato che ha esibito nella serie Kidding, per mostrare il suo abbrutimento in casa in tempo reale.

Okay in questo momento nel mondo Jim Carrey non è sicuramente l'unico ad abbrutirsi (e imbruttirsi) stando in casa: chiusi barbieri e parrucchieri, siamo tutti e tutte alle prese con capigliature bizzarre e bulbi piliferi in piena crescita. Però l'attore lancia su Twitter una vera sfida agli uomini, #letsgrowtogether, ovvero facciamola crescere insieme, dichiarando che ha deciso di farsi crescere la barba finché non tornerà al lavoro e che posterà una foto al giorno per dimostrare l'avanzata dell' "orgoglio del mento", come la chiamavano in tempi ormai remoti.

Il risultato al momento non è sconvolgente: in passato Carrey ha sfoggiato barbe da patriarca biblico, ma il suo impegno con la splendida serie Kidding, di cui è appena terminata la seconda stagione, gli imponeva un look sbarbato. Parte dunque da lì e potremo, se vogliamo, seguire lo sviluppo della situazione sul suo account ufficiale e magari, se siete uomini, pubblicando le vostre foto in vari stadi di... degradazione.