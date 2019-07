Jim Carrey diventa Jack Torrance in questo (orribile) video fan-made che usa il deepfake

News Cinema

L'uomo con la faccia di gomma diventa il protagonista di Shining "grazie" alla perversa tecnologia del deepfake.

Quanti di voi hanno sentito parlare di deepfake, o hanno avuto modo di vedere gli effetti di questa tecnologia? Potete dirlo, nessuno penserà che siete consumatori seriali di porno.

Sì, perché di deepfake - che è quella tecnologia basata su un'intelligenza artificiale, grazie alla quale si può in pratica mettere il viso di una persona al posto di quello di un'altra in qualsiasi video - ha avuto finora le sue più vaste e nefaste applicazioni proprio nel mondo del porno, suscitando le reazioni di molte delle celebrities che si sono ritrovate improvvisamente "protagoniste" di video hard, come ad esempio quelle giustamente inferocite di Scarlett Johansson.

Ma, siccome il deepfake è di facilissima realizzazione (esistono app che rendono il lavoro una passeggiata, ecco che il fenomeno inizia a uscire dai confini del porno e a interessare anche lo sterminato universo degli smanettoni che, grazie a questa tecnologia, possono farsi quattro risate o magari dare concretezza ai loro sogni impossibili di nerd.

Difficile dire in quale categoria vada a cadere un utente di YouTube che si fa chiamare - guarda un po' - Ctrl Shift Face, e che si diverte a giocare con deepfake per realizzare video con scelte di casting "impossibili": la più recente delle sue fatiche è quella che vede Jim Carrey interpretare, suo malgrado, il Jack Torrance di Nicholson in una delle scene più celebri di Shining.

Il risultato è profondamente disturbante: date un'occhiata.





Sarà l'età, sarà il caldo, sarà il senso di vertigine, ma trovo questo video, e il deepfake in generale, qualcosa di orribile.

Se invece a voi diverte, qui di seguito vi proponiamo un altro dei lavori di Ctrl Shift Face, quello che piazza Bill Murray nei panni del terribile Sergente Maggiore Hartman di Full Metal Jacket.