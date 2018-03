Jim Carrey con le sue caricature scatena il putiferio tra i Repubblicani pro Trump

Sembrano ormai lontani anni luce i tempi in cui Jim Carrey ci faceva ridere da pazzi al cinema. Come molti comici anche lui ha rivelato un animo tormentato, nella vita le cose non gli sono sempre andate bene (è stato addirittura considerato responsabile della morte della sua compagna tossicodipendente) e le sue esternazioni pubbliche (ad esempio contro i vaccini) non si contano. Ma adesso Jim ha alzato il bersaglio, andando a colpire direttamente al cuore alcuni rappresentanti della Presidenza Trump con una vignetta del 17 marzo (un ritratto caricaturale) che rappresenta la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, come una strega infuriata, accompagnata dalla seguente didascalia: "Questo è il ritratto di una cosiddetta Cristiana, il cui unico scopo nella vita è mentire a favore del malvagio. Mostruosa!".

Sarah Huckabee Sanders si occupa delle comunicazioni con la stampa del Presidente, i cui rapporti coi mezzi di informazione, com'è noto, con l'eccezione di Fox News, sono a dir poco pessimi. Il suo compito - che svolge con l'entusiasmo di una crociata - è anche quello di difendere a spada tratta il suo principale dalle critiche e dagli attacchi della stampa e dei comuni cittadini per le sue esternazioni astruse, estrose, arcane e controverse che ama affidare proprio a Twitter.

Non è da poco, va detto, che Carrey si occupa di ritratti, di dimensioni più o meno grandi, che ultimamente riempiono il suo profilo Twitter, e da poco ne ha realizzato anche uno dedicato a Stephen Hawking, definendolo, in modo molto azzeccato e poetico, "il più grande atleta mentale della nostra epoca". Ma l'attuale amministrazione proprio non gli va giù. Ovviamente i fedelissimi di Trump si sono fatti sentire, ma anche moltissimi fan che hanno ricordato che il figlio maggiore del governatore Mike Huckabee, pastore cristiano e padre di Sarah, è stato condannato per aver ucciso un cane per divertimento.

L'ex governatore dell'Arkansas non ha preso benissimo la vignetta di Carrey sulla figlia e nella risposta che ha dato il 19 marzo e che riportiamo sotto, ha scritto di lui, per ironia della sorte, almeno in parte quello che altri pensano del Presidente: "BULLO patetico, hater, bigotto e "Cristofobico". Jim Carrey attacca la portavoce per la sua fede; quale sarebbe l'ipocrita risposta di Hollywood se lui definisse qualcuno "un cosiddetto Mussulmano" o "un cosiddetto ebreo"?

Per un po' Carrey è rimasto zitto nella baraonda che si è creata, ma ha poi confessato a The Young Turks di essere gratificato per le reazioni ottenute dai suoi "disegnetti": "E' il lavoro di una vignetta politica fare infuriare coloro che abusano del potere o permettono ad altri di farlo. Questa amministrazione mente al popolo americano dall'inizio, mentre spoglia il paese e avvilisce i nostri valori. E coloro che fanno da copertura a questo vergognoso gangster di Presidente applicano del trucco su un melanoma e dicono al malato di cancro che va tutto bene. Mostruosi? Ci potete scommettere!".

E per ribadire il concetto, Jim Carrey ha pubblicato un'altra vignetta, che vede Donald Trump nelle vesti della Malvagia Strega dell'Ovest (nel suo caso, il Malvagio Stregone del West... Wing) del Mago di Oz, con i suoi servitori volanti, i Munchkin, definiti i "le scimmie volanti di Putin".

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb — Jim Carrey (@JimCarrey) 17 marzo 2018

Pathetic BULLY, sexist, hater, bigot & "Christaphobe" @jimcarrey attacks @PressSec for her faith; what would be hypocritical Hollywood reaction if he called someone a "so-called Muslim" or "so-called Jew?" #classlessCarrey https://t.co/HCqHoER0Ru — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) 19 marzo 2018