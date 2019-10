Jesus Rolls - Quintana è tornato: John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou in una divertente scena in anteprima

News Cinema

20 anni dopo la sua apparizione ne il Grande Lebowski, l'iconico personaggio torna nei nostri cinema, in anteprima mondiale, il 17 ottobre.

L'evento di preapertura della Festa del Cinema di Roma 2019, che si svolgerà il 16 ottobre, sarà una vera e propria anteprima mondiale.

A esserne grande protagonista sarà John Turturro, in veste di regista, sceneggiatore e interprete principale di Jesus Rolls - Quintana è tornato, il film che riporta sul grande schermo, a 20 anni di distanza, l'iconico personaggio da lui interpretato ne Il Grande Lebowski dei fratelli Coen.

In questo nuovo film, Jesus è al centro di una vicenda che lo vede parte di un trio di disadattati in fuga dalla legge, insieme a Bobby Cannavale e Audrey Tautou. Nel cast anche Susan Sarandon, Jon Hamm, Sonia Braga e la partecipazione straordinaria di Christopher Walken.

In attesa di vede il film nelle nostre sale da giovedì 17 ottobre 2019, ve ne mostriamo una divertente scena in anteprima che vede protagonista il trio formato da John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou e che ci svela parecchio sul carattere del personaggio interpretato dalla bella e brava attrice francesei:



Jesus Rolls - Quintana è tornato: Una clip italiana del Film in anteprima esclusiva - HD

La trama ufficiale del film

John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana in una commedia irriverente in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua - dal folle parrucchiere, dalla legge e dalla società - durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d'amore fuori dagli stereotipi convenzionali...