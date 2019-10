Jesus Rolls - Quintana è tornato è il film di preapertura della Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Lo spinoff de Il Grande Lebowski sarà accompagnato da John Turturro, protagonista e regista.

In un tempo non troppo lontano i Festival del cinema avevano un film d'apertura, che era l'evento clou della prima giornata, e un film di chiusura. Oggi non funziona più così, perché sempre più manifestazioni legate alla settima arte anticipano i tempi con un film di preapertura, solitamente un evento, solitamente un titolo fuori concorso.

La Festa del Cinema di Roma ha fatto sua questa abitudine già da un po’ e per la sua quattordicesima edizione ha deciso di scaldare l'atmosfera con Jesus Rolls - Quintana è tornato, il film diretto, prodotto e interpretato da John Turturro che vede protagonista uno dei personaggi più iconici de Il Grande Lebowski dei fratelli Coen: l'asso del bowling di viola vestito Jesus Quintana. Gli altri interpreti del film sono Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, John Hamm e Christopher Walken. In rappresentanza di questo splendido gruppo verrà a Roma Turturro.

I più fortunati potranno vedere Jesus Rolls la sera di mercoledì 16 ottobre alla Casa del Cinema. Gli altri dovranno pazientare fino al 17 ottobre, giorno in cui il film invaderà le nostre sale. Oltre al film di John Turturro la vigilia della Festa ospita altri sei film, di cui potete leggere sul sito ufficiale romacinemafest.it.

John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana in una commedia irriverente in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua - dal folle parrucchiere, dalla legge e dalla società - durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d'amore fuori dagli stereotipi convenzionali...