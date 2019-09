Jesus Rolls: John Turturro di ritorno nei panni dell’irresistibile giocatore di bowling de Il grande Lebowski

News Cinema

Jesus Quintana in un film tutto dedicato a lui scritto, diretto e interpretato da John Turturro

Il cinema dei fratelli Coen è scandito da ruoli da non protagonista entrati nell’immaginario per la loro capacità di deliziare e rimanere impressi anche dopo soli pochi minuti sullo schermo. È sicuramente il caso del mitico Jesus Quintana, l’asso del bowling provocatore e, secondo lui, molto sensuale interpretato da John Turturro ne Il grande Lebowski. Motivo per il quale, è con piacere che vi annunciamo l’arrivo imminente, dal 17 ottobre 2019 distribuito da Europictures, di Jesus Rolls - Quintana è tornato, di cui Turturro è anche regista e sceneggiatore.

Jesus si trova al centro di un terzetto di disadattati curiosamente assortito e in fuga dalla legge, insieme a Bobby Cannavale e Audrey Tautou. Non mancano nel cast altri nomi di livello, come Susan Sarandon, Jon Hamm, Sonia Braga e Christopher Walken, nella sua solita partecipazione straordinaria.

John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana in una commedia irriverente in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua - dal folle parrucchiere, dalla legge e dalla società - durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d'amore fuori dagli stereotipi convenzionali...