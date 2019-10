Jesus Rolls, il Quintana di John Turturro è tornato per fare strike!

News Cinema

Il mitico asso del bowling viscido e irresistibile del Grande Lebowski torna on un film tutto suo.

Le note ispaniche dei Gipsy Kings, con una cover di Hotel California, la chitarra pizzicata con decisione e maestria. Il dettaglio di una palla da bowling che lascia spazio a quello di una mano che tira su un calzino fino al ginocchio. Un movimento ancora più in alto, ed ecco che la camera di Joel Coen ne Il grande Lebowski scopre le fattezze di un asso del bowling, di viola vestito, che finisce per leccare con viscida maestria la sua palla da strike preferita (molti anni prima di Miley Cyrus) e buttare giù tutti i birilli, scivolando con studiata eleganza prima di girarsi e schernire i suoi avversari: il drugo (Jeff Bridges) e Walter (John Goodman), ebreo reduce dal Vietnam che non gioca di sabato.

L’entrata in scena di Jesus Quintana è una delle più memorabili del cinema dei Coen e non solo. Difficilmente un personaggio che viene mostrato in appena un pugno di scene ha inciso così tanto nell’immaginario, deliziando e divertendo milioni di spettatori, pronti a citare a memoria le poche e non poco perverse battute del ‘nostro’. Ebbene, ora ecco arrivare lo spin-off, Jesus Rolls - Quintana è tornato, a furor di popolo, o quantomeno per volontà del suo interprete, John Turturro, che da anni si sente citare quel ruolo con entusiasmo da fan di tutto il mondo e ha deciso di reindossare i panni in acrilico di Quintana e di dirigere il film.

Insieme a lui altri due disadattati, Bobby Cannavale e l’insospettabile Audrey Tautou, nella storia dei tre che diventerà il racconto della loro fuga da tutto: dalla legge, dalla società e da un parrucchiere armato di pistola che vorrebbe tanto usarla contro di loro. Come ogni film di viaggio che si rispetti, la dinamica fra i tre si evolverà, non solo in amicizia sincera, ma anche in qualcosa davvero di poco convenzionale. Insieme ai già citati protagonisti, non mancano dei ruoli di contorno di lusso, interpretati da Christopher Walken, Susan Sarandon, Sonia Braga e Jon Hamm.

Jesus Rolls verrà presentato come evento di preapertura, in anteprima mondiale, della Festa del Cinema di Roma, per arrivare nelle nostre sale il 17 ottobre, distribuito da Europictures.

Ricordate: non si scherza con Jesus. Eccovi intanto un assaggio, il trailer italiano del film.