Jesus - Gesù: Il Film evento Stasera su Rai 1 che racconta la vita di Cristo

Diretto da con un ricchissimo cast internazionale, il film evento su Gesù, in onda la sera di Pasqua alle 21.25 su Rai 1, fa parte del ciclo "La storia della Bibbia". Protagonista nei panni di Gesù troviamo l'attore americano Jeremy Sisto.

Il Film Evento su Gesù, in onda su Rai 1 la sera di Pasqua 2020, raccoglie le due puntata della miniserie Jesus, diretta nel 1999 da Roger Young, con l'attore americano Jeremy Sisto protagonista nella parte di Cristo.

Il Film fa parte del ciclo "Le storie della Bibbia" (intitolato anche "Progetto Bibbia" o semplicemente "La Bibbia"). Ideato dall'italiana Lux Vide, il progetto è una ambiziosa coproduzione internazionale realizzata tra il 1993 e il 2002 insieme ad alcuni dei principali canali europei e americani.

Tra gli altri film e miniserie del ciclo: Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Genesi: La creazione e il diluvio (diretto da Ermanno Olmi nel 1996), Sansone e Dalila, Davide, Salomone, Geremia il profeta, Ester, San Paolo e San Giovanni - L'apocalisse.

Jesus, il Film Evento su Gesù: la trama e il trailer

Il film racconta la vita di Gesù Cristo, la sua piena umanità, la sua formazione.

E poi l'esperienza delle tentazioni di Satana, in cui Gesù vive il dramma umano del discernimento della sua missione. Un Gesù che compie miracoli, prega, rivela la volontà del Padre, ma anche che respinge con serenità l'innamoramento di una donna, che sa ridere e scherzare, con i bambini come con i discepoli, che ama la vita e le sue gioie. Gesù che compie umanamente l'esperienza della Croce, quando da figlio accoglie la volontà del Padre e sceglie la via della morte per la salvezza di tutti.



Jesus - Gesù: Il Trailer Ufficiale del Film

Il Cast completo con protagonisti, interpreti e doppiatori

Nel film assistiamo a una grande sfilata di talenti grazie a un ricco cast internazionale tra cui il già citato Jeremy Sisto, ma anche Jacqueline Bisset, Debra Messing, Luca Zingaretti, Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca e Gary Oldman.

Ecco tutti gli interpreti e personaggi di Jesus - Gesù:

E questi i doppiatori italiani degli attori stranieri:

Riccardo Rossi : Gesù

: Gesù Maria Pia Di Meo : Maria

: Maria Luciano De Ambrosis : Giuseppe

: Giuseppe Emanuela Rossi : Maria Maddalena

: Maria Maddalena Nino Prester : Ponzio Pilato

: Ponzio Pilato Francesco Pannofino : Giovanni Battista

: Giovanni Battista Sergio Di Stefano : Satana

: Satana Angelo Nicotra : Livio

: Livio Alessandro Rossi : Caifa

: Caifa Massimo Lodolo : Giuda

: Giuda Fabrizio Manfredi : Giovanni

: Giovanni Simone Mori : Lazzaro

: Lazzaro Antonio Sanna : Iaret

: Iaret Renato Mori : Nicodemo

: Nicodemo Sergio Graziani: Dio

L'appuntamento con Il Film Evento su Gesù, Jesus, è per stasera alle 21.25 su Rai 1.