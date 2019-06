Jessica Henwick entra nel cast di On the Rocks diretto da Sofia Coppola

Il nuovo film di Sofia Coppola che si intitolerà On the Rocks ha aggiunto al proprio cast l’attrice inglese Jessica Henwick. La giovane interprete amata soprattutto dal pubblico televisivo reciterà insieme a Bill Murray, Rashida Jones e Marlon Wayans.

La sceneggiatura di On the Rocks vede una donna (Jones) costretta a riconnettersi con il suo eccentrico e donnaiolo padre (Murray) per una storia che porterà la coppia a vagare per le strade di new York. Ancora non si qua quale ruolo preciso avrà la Henwick, ma non è da escludere si tratti della figlia della Jones, quindi anche nipote di Murray.

Lanciata a livello internazionale dal ruolo di Nymeria Sand ne Il trono di spade, Jessica Henwick si è poi affermata interpretando il personaggio di Colleen Wing nelle serie TV prodotte da Netflix e Marvel: l’abbiamo vista sia nelle due stagioni di Iron Fist che in The Defenders e Luke Cage. Adesso l’attrice ha l’opportunità di diventare una star anche del grande schermo: oltre a On the Rocks la vedremo infatti anche nel blockbuster annunciato Godzilla vs. Kong, dove recita insieme a Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e molti altri nomi di spicco. L’attrice ha anche completato il thriller d’azione Underwater insieme a Kristen Stewart.