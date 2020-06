Jessica Chastain killer letale e conturbante nel trailer di Ava

News Cinema

Al fianco della Chastain, la rossa più famosa di Hollywood, ci sono Colin Farrell, Geena Davis, John Malkovich, Common e molti altri ancora. Ava, un tempo noto come Eve, debutterà nelle sale americane nel corso dell'estate.

Si chiama Ava, dal nome della protagonista Jessica Chastain, è un thriller d'azione che vede la rossa attrice americana nei panni di una killer specializzata in operazioni in nero, ed è appena apparso online il primo trailer.

Al fianco della Chastain nel film, che un tempo era noto come Eve, ci sono Geena Davis, Colin Farrell, John Malkovich, Common, Jess Weixler, Diana Silvers, Ioan Gruffudd e molti altri nomi ancora.

Di Ava Jessica Chastain è anche produttrice attraverso la sua Freckle Films, ed è stata lei a sostituore il regista Matthew Newton, dopo che alcune rivelazioni di un passato di violenza domestica vennero alla luce, con il Tate Taylor di The Help e La ragazza del treno. Il film è atteso per l'estate negli Stati Uniti, in sala e in digitale.

Ava: il trailer originale del film con Jessica Chastain

La sinossi ufficiale di Ava

Ava (Chastain) è una letale assassina al servizi di organizzazioni specializzate in operazioni in nero, e viaggia per il mondo all'inseguimento di bersagli noti e prestigiosi. Dopo un lavoro finito pericolosamente male, la donna si ritrova a lottare per la sua stessa sopravvivenza.