Jessica Chastain e Octavia Spencer riunite in una commedia natalizia targata Universal

Jessica Chastain e Octavia Spencer reciteranno nuovamente insieme in una commedia delle feste che sarà prodotta dalla Universal Pictures. Le due attrici avevano già condiviso il set in The Help, per cui erano state entrambe candidate all'Oscar nella categoria delle non protagoniste. Alla fine la spuntò la Spencer.

I diritti del progetto ancora senza titolo erano detenuti dalla Freckle Pictures della stessa Chastain, che alla fine li ha venduti alla Major dopo una notevole battaglia al rialzo con altre compagnie come la Fox e la Paramount. La star ha scritto il soggetto insieme a Kelly Carmaichael, mentre la sceneggiatura vera e propria sarà realizzata da Peter Chiarelli (The Proposal, il prossimo Crazy Rich Asians). La storia dovrebbe vedere protagoniste due donne che combattono contro tutti gli elementi naturali possibili per arrivare a casa in tempo per Natale. Insomma, una specie di Un biglietto in due al femminile, per chi si ricorda il cult-movie diretto da John Hughes e interpretato da Steve Martin e John Candy. Non si sa ancora chi dirigerà il progetto.

Sia la Chastain che la Spencer sono state candidate ai recenti Golden Globe, la prima per Molly's Game e l'altra per The Shape of Water. Non è quindi improbabile che le due possano ambire anche alla nomination all'Oscar, che sarebbe la terza per entrambe.

Jessica Chastain è appena entrata a far parte dell'universo Marvel, sponda Fox, con X-Men: Dark Phoenix, dove interpreta il ruolo dell'aliena antagonista degli eroi-mutanti. L'attrice potrebbe anche ottenere il ruolo di Beverly Marsh nel secondo capitolo di IT.