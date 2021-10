Jessica Chastain e gli spaghetti: l'attrice spiega agli americani che il cucchiaio non serve

News Cinema

La prima serata della Festa del Cinema di Roma per Jessica Chastain, dopo il red carpet, è proseguita a cena con il piatto per eccellenza della cucina italiana.

La Festa del Cinema di Roma, attualmente in corso, è iniziata quattro giorni fa con il film d'apertura Gli occhi di Tammy Faye, prodotto da Jessica Chastain che ha ritagliato per sé il ruolo principale, quello della controversa predicatrice televisiva del titolo che negli Stati Uniti riuscì a costruirsi un impero tra gli anni 70 e 80. Abbiamo visto sfilare l'attrice sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica con un abito color carta da zucchero dalla vita in su e rosso vermiglio dalla vita in giù.

Quella sera Jessica Chastain è successivamente andata a cena e ha scelto il piatto di pasta per eccellenza della cucina italiana: spaghetti con sugo di pomodoro e basilico. Sulla scia della sua italianità, acquisita dopo il matrimonio con Gian Luca Passi de Preposulo celebrato nel 2017 a Villa Tiepolo in provincia di Treviso, Jessica Chastain si è lanciata in un ironico tutorial su come mangiare correttamente gli spaghetti ad uso e benificio dei suoi follower americani. L'attrice ha postato su Instagram un video nel quale spiega che non c'è bisogno del cucchiaio ed è sufficiente far girare la forchetta nel piatto per avvolgere la giusta quantità di spaghetti.