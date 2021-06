News Cinema

Jessica Chastain e Andrew Garfield televangelisti nel trailer di The Eyes of Tammy Faye!

Daniela Catelli di 09 giugno 2021

Appena uscito il trailer originale di The Eyes of Tammy Faye, un film biografico in cui Jessica Chastain e Andrew Garfield si trasformano in una celebre coppia di televangelisti travolta dallo scandalo.