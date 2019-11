Jessica Chastain artista suicida nel dramma Losing Clementine

News Cinema

Tragico e divertente, pieno di humor nero e originale, così si annuncia il nuovo film di Lucia Puenzo.

Sempre molto impegnata come attrice, ma anche come attivista per i diritti delle donne a Hollywood e per la sopravvivenza ambientale del nostro pianeta, Jessica Chastain tornerà presto al cinema d’autore, dopo la parentesi più commerciale di IT: Capitolo 2. La potremo ammirare, infatti, nel dramma Losing Clementine, in cui sarà diretta dalla talentuosa regista argentina Lucia Puenzo, fattasi conoscere per XXY oltre una decina d’anni fa e, più recentemente, per The German Doctor, entrambi passati per Cannes.

La vicenda ruota intorno a Clementine, un’artista che ha deciso di farla finita, gettando ogni medicina e dandosi un mese per completare l’elenco di cose da fare prima di morire. Nel frattempo, scopre la verità sulla tragedia accaduta alla madre e alla sorella, dovendo fare i conti con una notizia sconvolgente. Il film è scritto da Ann Cherkis (Better Call Saul) ed è tratto dal romanzo di esordio di Ashley Ream, inedito in italiano e definito dalla critica “divertente e tragico, fresco e spiazzante”.

Jessica Chastain ha una fitta agenda per i prossimi mesi, la vedremo in 355, la storia di un super team di spie al femminile che devono salvare il mondo, nell’action thriller Eve e nel biopic The Eyes of Tammy Faye.