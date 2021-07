Jessica Alba torna a recitare in Trigger Walking, ma rimane imprenditrice

News Cinema

Multimilionaria grazie alla sua azienda di successo, Jessica Alba ha sentito di nuovo il richiamo del set per Trigger Walking, thriller originale Netflix.

Jessica Alba sta per tornare sul set: il film sarà un thriller dal titolo Trigger Warning, un originale Netflix che si girerà nel New Mexico in autunno. Non è una notizia di poco conto, perché non tutti erano disposti a scommettere su un ritorno alla recitazione da parte di Jessica, che negli ultimi anni, come i suoi fan ben sanno, è diventata un'imprenditrice di prima categoria, al punto che la sua nuova professione a maggio avrebbe potuto prendere il posto di quella precedente. La sua The Honest Company in primavera è stata infatti quotata in borsa, per un valore di ben 1.260.000.000 di dollari: cofondatrice dell'azienda di prodotti ecocompatibili pensati per essere economici, ne è anche direttrice creativa, e pare che il patrimonio dell'attrice abbia superato i 300 milioni.

Anche se Jessica, ora quarantenne, in sostanza non avrebbe da anni più la necessità di recitare, non ha mai smesso di farlo in produzioni più defilate, come nelle recenti due stagioni di L.A.'s Finest. Il sito Deadline le ha fatto qualche domanda sui suoi impegni, sfruttando il suo acume dirigenziale per una visione del mercato audiovisivo attuale. Ecco cosa ha risposto:

Non credo di aver perso l'abitudine a recitare. Mi sono mossa senza fretta e ho sviluppato un paio di cose negli anni, siamo arrivati al punto in cui stiamo per andare in produzione. Non vedo l'ora di fare Trigger Warning, è divertente, mi fa usare il cervello e l'anima in modo del tutto diverso. È bello poterlo fare. [...]

Secondo me molta dell'infrastruttura... le cose su cui ci si concentra di più sono quelle per il grande schermo, da molti punti vista. La realtà attuale è però che tanti consumano quegli stessi film e quelle stesse serie, prodotte in alta qualità, sui cellulari o sui tablet. Dal punto di vista creativo secondo me bisogna tenerlo presente.

Diretto dalla regista indonesiana Mouly Surya, Trigger Warning è un film su una donna che si ritrova a diventare l'eroina della sua piccola cittadina, senza averlo mai desiderato: è una veterana di guerra e una verità nascosta dietro la morte di suo nonno la spinge a superare i suoi traumi. Scrivono il Josh Olson di A History of Violence e il John Brancato di Terminator Salvation. Leggi anche Jessica Alba: dov'è finita la Nancy di Sin City?