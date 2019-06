Jesse Williams, Patricia Arquette e gli altri ospiti del Filming Italy Sardegna Festival 2019

E’ stata presentata oggi a Roma la seconda edizione di Filming Italy Sardegna Festival, manifestazione dedicata al cinema e alla televisione diretta da Tiziana Rocca e in programma a Forte Village e all'UCI Cinemas di Cagliari dal 13 al 16 giugno. Fra lungometraggi, cortometraggi, serie tv e documentari, i titoli sono circa 30, fra cui 4 anteprime cinematografiche: il film di apertura Domino di Brian De Palma, Arrivederci Professore, con Johnny Depp, The Poison Rose, con John Travolta e Morgan Freeman e Restiamo Amici, la commedia di Antonello Grimaldi con Michele Riondino, Alessandro Roja, Libero De Rienzo e Violante Placido. Saranno invece 4 le opere scelte da Variety (Los Reyes, Flatland, La Quietude e Fig Tree) e verranno anche proiettati Aladdin, alla presenza della cantante Naomi Rivieccio, che ha inciso le versioni italiane dei brani del film, e A Mano Disarmata, che verrà accompagnato in Sardegna da Claudia Gerini, la protagonista. Per la tv, da non perdere è l'appuntamento con un evento dedicato a Grey's Anatomy, per cui verrà Jesse Williams, l'interprete di Jackson Avery. Per la serie Gotham ci sarà Erin Richards, e verrà mostrato un episodio della serie tv in 10 episodi Caccia al Ladro.

Gli altri ospiti del Filming Italy Sardegna Festival saranno Eva Longoria, che inaugurerà il Festival, Patricia Arquette, Claire Forlani, William Baldwin, Enrico Brignano, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Francesca Archibugi, Isabella Ferrari, Catrinel Marlon (madrina della serata di chiusura) e Marco Giallini, che riceverà il Premio Nanny Loy. Un altro riconoscimento, il Filming Italy Social Award, andrà a Martina Colombari per il suo impegno sociale. A Forte Village ci saranno, infine, Annabelle Belmondo, madrina della serata di apertura, Cosima Coppola e lo chef Carlo Cracco.

Quest'anno Filming Italy Sardegna Festival è sostenitore del neonato Moviement, che punta a portare in sala il pubblico 12 mesi l'anno, e si svolgerà in collaborazione con APA, l'Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone, e con la direzione generale di Chiara Sbarigia, con il sostegno di Forte Village e in collaborazione con UCI Cinemas e con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, di ANICA e del Consorzio Costa Smeralda. Per le altre informazioni sulla seconda edizione di Filming Italy Sardegna Festival vi rimandiamo al sito ufficiale filmingitalysardegnafestival.it e vi ricordiamo che saremo presenti in loco per raccontarvi dei film visti e delle star incontrate.