Jesse Eisenberg, Keira Knightley, Nicolas Cage a ottobre in film inediti, in streaming su Rakuten

Vivarium con Jesse Eisenberg, Official Secrets con Keira Knightley e Ralph Fiennes, Primal con Nicolas Cage sono alcuni dei film inediti in sala, a noleggio a ottobre su Rakuten.

In quest'anno così difficile, il servizio di streaming Rakuten ha deciso di recuperare a noleggio per ottobre alcuni film mai arrivati nelle nostre sale: in alcuni casi si tratta di lungometraggi con un cast di rilievo, per lo meno degni dell'attenzione dei cinefili e di chi segue le star hollywoodiane.

E' sicuramente per esempio il caso di Official Secrets (dal 9 ottobre) con Keira Knightley e Ralph Fiennes, storia vera di Katharine Gun, giornalista che divulgò le manovre di Inghilterra e Stati Uniti per avviare la Prima Guerra del Golfo (1990-1991). E' invece un horror Vivarium (dall'8), passato dal Festival di Cannes 2019, dove Jesse Eisenberg e Imogen Poots sono una coppia intrappolata in una casa misteriosa. E' inedito anche il Nicolas Cage di Primal (dal 29 settembre), dove interpreta un cacciatore di animali rari, bloccato su un mercantile dove gli animali feroci sono stati liberati da un pericoloso criminale.

Attenti a La casa del terrore (dal 29 settembre): è "solo" una storia di amici chiusi in una casa stregata a Halloween, ma è scritto e diretto dagli autori del copione di A Quiet Place, già molto quotati in America, cioè Bryan Woods & Scott Beck.

Drammi sentimentali sono l'Eternal Beauty con Sally Hawkinks (in versione originale con sottotitoli dal 2 ottobre), l'apprezzato A proposito di Rose con Jessie Buckley e Julie Walters (storia di una cantante scozzese, dal 16) e The Photograph dal 31 ottobre, dove due storie d'amore ruotano sullo stesso personaggio, tra passato e presente. Protagonista è l'Issa Rae di The Lovebirds.

Film di sfondo storico sono invece Robert the Bruce - Guerriero e re con Angus Macfadyen (dal 1° ottobre), sull'omonimo re scozzese nei primi del Trecento, e Era mio figlio (dal 29 settembre), storia vera di William Pitsenbarger (Jeremy Irvine), che salvò sessanta marine durante il Vietnam: nel cast ci sono persino Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris e Samuel L. Jackson.

Se poi vi interessa ridere, vi indirizzeremmo su Casa Casinò (dal 16 ottobre), dove lo scatenato Will Ferrell e Amy Poehler sono due genitori al verde che decidono di aprire un casinò illegale in periferia, estemporaneo.

Altre novità potete vederle all'interno del trailer che segue.