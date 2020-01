Jesse Eisenberg e Imogen Poots nel trailer di Vivarium, angosciante incubo suburbano

News Cinema

Un thriller onirico e fantastico che arriverà nei cinema italiani il prossimo 14 maggio, distribuito da Notorious Pictures.

Jesse Eisenberg e Imogen Poots sono i protagonisti di Vivarium, un thriller angoscioso, onirico e surreale che vedremo nei cinema italiani dal 14 maggio 2020, distribuito da Notorious Pictures, e di cui vi mostriamo un trailer in versione originale.

Da sempre quella che negli Stati Uniti chiamano suburbia - ovvero quei quartieri residenziali nati a partire dagli anni Cinquanta nelle periferie delle città americane, fatti di villette tutte uguali, coi loro giardinetti, i vialetti di accesso, i garage e via discorrendo, nei quali si rifuguiavano i professionisti e i borghei in cerca di riparo dal caos cittadino - hanno ispirato al cinema riflessioni grottesche o apocalittiche. Da melodrammi sirkiani come Secondo amore fino alla recentissima follia di Greener Grass (visto a Torino 2019), passando per cose come La fabbrica delle mogli, L'erba del vicino, Velluto blu ed Edward Mani di Forbice, solo per citarne alcuni.

Ora arriva anche questo Vivarium, diretto da Lorcan Finnegan, che racconta la storia di una giovane coppia che si reca a visitare una casa da acquistare in uno di questi suburbs di nuovissima costruzione, tanto nuova che ancora non ci abita nessuno. Dopo la visita, capito che la cosa e la casa non fanno per loro, i due salutano un inquietante agente immobiliare e ripartono con la loro auto, scoprendo però di non riuscire a lasciare quel luogo, e finendo sempre per tornare di fronte alla casa numero 9, quella che avevano visitato. E capendo, in breve, di essere condannati a rimanere lì per sempre. Soli. E con un bambino che gli viene recapitato dentro una scatola.

Se questa trama vi pare intrigante, date uno sguardo al primo trailer di Vivarium, e fateci sapere cosa ne pensate: