Jeremy Irons Presidente di Giuria alla Berlinale 2020

La prima edizione del Festival di Berlino diretta dall'italiano Carlo Chatrian si terrà dal 20 febbraio al 1° marzo.

La Berlinale ha reso noto che il Presidente di Giuria Internazionale della sua edizione 2020, che si terrà dal 20 febbraio al 1° marzo, sarà l'attore inglese Jeremy Irons.

Questo il commento del direttore artistico del Festival di Berlino, l'italiano Carlo Chatrian, da questa edizione alla guida della manifestazione: "Con il suo stile distintivo Jeremy Irons ha incarnato alcuni dei personaggi più iconici che mi hanno accompagnato lungo il mio viaffio nel cinema, rendendomi consapevole della complessità degli esseri umani. Il suo talento e le scelte che ha compiuto come artista e come cittadino mi rendono orgoglioso di dargli il benvenuto come presidente di Giuria della 70esima edizione della Berlinale."

"È con sentimenti di grande piacere e con un non trascurabile onore che accetto il ruolo di Presidente della Giuria Internazionale per la Berlinale del 2020, un festival che ammiro da tempo e al quale ho sempre partecipato con gioia. Essere a Berlino per il festival sarà per me un regalo, e mi darà la possibilità di ricordarmi di una splendida città, ma anche di vedere il raccolto dei film dell'anno effettuato dal festival, seguito dall'opportunità di discuterne i meriti con i miei colleghi di giuria," è stato invece il commento di Irons.

Intimenticabile protagonista di film come Inseparabili e M. Butterfly di David Cronenberg, Il mistero Von Bulow di Barbet Schroeder (per il quale vinse un Oscar), Il danno di Louis Malle, Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci, Inland Empire di David Lynch, Margin Call di J.C. Chandor, High Rise di Ben Wheatley, e La corrispondenza di Giuseppe Tornatore, solo per citarne alcuni, Irons è attualmente protagonista della serie tv Watchman, tratta dal capolavoro di Alan Moore, nella quale interpreta il ruolo di Ozymandias.