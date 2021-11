Jeremy Irons e Tobin Bell insieme in un horror del regista di Spiral!

News Cinema

Il grande Jeremy Irons interpreterà l'horror Cello al fianco di Tobin Bell, ex Enigmista, diretto da Darren Lynn Bousman. Di cosa parla?

Una ghiotta notizia per tutti gli appassionati di horror: il premio Oscar Jeremy Irons affianca Tobin Bell, attore noto per la saga dell'Enigmista, nel film in lingua araba e inglese Cello, diretto dal regista di Spiral - L'eredità di Saw, ovvero Darren Lynn Bousman, che ha diretto in altri tre film della saga proprio Bell. Non considerando l'horror d'autore Inseparabili di David Cronenberg, un vero e proprio capolavoro, è la prima volta che Irons si cimenta in un film dell'orrore puro e la cosa ci incuriosisce parecchio.

Bousman ha dichiarato in proposito:

Sono stato fortunato ad avere molte avventure nella mia carriera registica, ma nessuna paragonabile alla produzione di Cello. Ho potuto attraversare il mondo e lavorare con un cast e una troupe internazionale. Sono elettrizzato che il mondo veda questo terrificante racconto dalla mente di Turki Al Alshikh e sono grato di avere avuto una piccola parte nella sua creazione.

La sceneggiatura è dell'autore citato da Bousman e tratta da un suo romanzo. La storia è quella di un aspirante violocellista, che scopre che il costo del suo nuovissimo stumento è molto più insidioso di quanto pensasse.

Assieme ad Irons e Bell c'è l'attrice siriana Elham Ali. Le riprese sono già terminate e il film è stato girato in Arabia Saudita e nella Repubblica Ceca. Un progetto decisamente insolito che speriamo di vedere in futuro.