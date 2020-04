Jennifer Lopez sarà diretta da Reed Morano in The Godmother

News Cinema

Si tratta della storia di Griselda Blanco, boss della droga colombiano.

La STXfilms è in trattative con la regista Reed Morano perché diriga Jennifer Lopez in The Godmother, biopic dedicato alla regina del traffico di droga in Colombia Griselda Blanco. La prima versione della sceneggiatura scritta da Terrence Winter e Regina Corrado dovrebbe passare presto nelle mani del premio Oscar William Monahan (The Departed).

La compagnia di produzione continua dunque a puntare su Jennifer Lopez, con cui negli ultimi anni ha realizzato il discreto successo di Second Act ma soprattutto quello più consistente (e a nostro avviso meritato) di Le ragazze di Wall Street (Hustlers), diretto da Lorene Scafaria.

Vincitrice dell’Emmy Award grazie alla serie di culto The Handmaid’s Tale, Reed Morano ha esordito al cinema nel 2015 con il solido dramma Meadowland, che vedeva protagonista Olivia Wilde. All’inizio di quest’anno è invece uscito al cinema il suo secondo lungometraggio, il nerboruto thriller action The Rhythm Section, che vede protagonisti Blake Lively, Jude Law e Sterling K. Brown.