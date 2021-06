Jennifer Lopez salverà il mondo nel film di fantascienza Atlas

News Cinema

Jennifer Lopez sarà la protagonista per Netflix del thriller di fantascienza Atlas diretto da Brad Peyton.

In questo periodo si parla parecchio di Jennifer Lopez per motivi extra artistici, ovvero il suo ritorno di fiamma con l'ex Ben Affleck. Il che fa sicuramente più notizia del nuovo film che interpreterà, visto che, con risultati alterni, ne ha fatti ormai un bel po'. Ad ogni modo dopo Le ragazze di Wall Street e il prossimo Shotgun Wedding, Jlo sarà la protagonista di Atlas, un film di fantascienza per Netflix, che sarà diretto dal regista di Rampage e San Andreas, Brad Peyton.

La storia è ambientata in un futuro in cui un militare robotico decide che l'unico modo per porre fine alla guerra è sterminare l'umanità. Toccherà all'eroina Jennifer salvare il mondo. Sulla sceneggiatura, scritta da Leo Sardarian, è al lavoro Aron Eli Coleite.

Entusiasta di dirigere Lopez si dichiara il regista Brad Peyton, che ne sottolinea "l'incredibile potenza, profondità e autenticità per cui tutti ammiriamo il suo lavoro". Atlas fa parte di una serie di film, serie tv e altro, che la società di Jennifer Lopez realizzerà per Netflix secondo un accordo di recente stipulato. I primi due, già annunciati, sono The Mother, diretto da Nicki Caro e The Cipher, dal romanzo omonimo di Isabella Maldonado.