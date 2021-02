Jennifer Lopez protettiva mamma assassina nell'action Netflix The Mother

News Cinema

L'instancabile Jennifer Lopez, che passa dal palco al set senza problemi, sarà protagonista dell'action di Netflix The Mother, diretto da Niki Caro.

Inarrestabile e instancabile Jennifer Lopez!. L'abbiamo vista esibirsi con entusiasmo durante la cerimonia dell'insediamento del Presidente Joe Biden, e ora la ritroviamo collegata a un nuovo film. Si tratta di The Mother, un action per Netflix in cui sarà diretta dalla regista di Mulan, Niki Caro. Senza dimenticare che è già impegnata a interpretare Shotgun Wedding, il film lasciato da Armie Hammer, per cui è in trattative Josh Duhamel.

La storia di The Mother vede una spietata killer entrare in azione per proteggere la figlia, che aveva abbandonato anni prima, mentre viene inseguita da uomini pericolosi. Dalla trama non si capisce il collegamento fatto tra questo film e Léon di Luc Besson, a parte forse la professione della madre e il fatto che protagonisti siano una persona adulta e una bambina. La sceneggiatura è della brillante autrice di Lovecraft Country, Misha Green, col contributo di Andrea Berloff.

Jennifer Lopez sarà anche produttrice del film, che non è il suo primo progetto per Netflix, visto che per il colosso streaming produrrà e interpreterà anche The Cipher, dal romanzo di Isabella Maldonado, in cui è l'agente dell'FBI Nina Guerrera, sulle tracce di un serial killer che lascia messaggi cifrati online.