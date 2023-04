Jennifer Lopez nel trailer di The Mother, film in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutta in streaming sulla piattaforma il 12 maggio questo adrenalinico film d'azione diretto dalla Niki Caro che ha firmato il Mulan in live action. Ecco il trailer italiano ufficiale di The Mother.

Uh che novità: è in arrivo un nuovo film che parla di killer. Di una killer, per essere precisi, e di una killer che è anche una madre, come nel Kill Boksoon da pochi giorni in streaming su Netflix. Anche The Mother - questo il titolo del film - arriverà in streaming su Netflix, dal 12 maggio, con protagonista Jennifer Lopez nei panni di una spietata killer rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia che torna dall'Alaska per salvare la figlia che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano.

Nel cast di The Mother, che è diretto dalla Niki Caro di Mulan e La Ragazza delle Balene, ci sono anche Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal.

Ecco qui di seguito il trailer italiano ufficiale di The Mother, che è stato scritto da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig a partire da un soggetto di Misha Green.



The Mother: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Netflix con Jennifer Lopez - HD

Una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi.