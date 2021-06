Jennifer Lopez e Ben Affleck in un ritorno di fiamma al bacio

News Cinema

Uno scatto conferma ormai in maniera certa come Bennifer sia di nuovo una realtà, l'amore è tornato dopo tanti anni fra Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Un ritorno di fiamma fra Ben Affleck e Jennifer Lopez è ormai certo, almeno a dar retta a uno scatto, e a un video, che sta facendo il giro del mondo del gossip in queste ore, immortalato da Page Six, che trovate qui sotto. Non è una sorpresa, è da un mesetto che i due sembravano tornati a frequentarsi in maniera intensa e (di nuovo) romantica. Un amore che fa tornare indietro davvero molti anni indietro nel tempo, quando Bennifer era una delle coppie d'oro di Hollywood. Una relazione molto intensa e tormentata, come è normale in assoluto e a maggior ragione per due persone sempre sotto lo sguardo giudicante dei media scandalistici.

Un matrimonio avrebbe dovuto sugellare ormai oltre quindici anni fa l'amore fra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Pochi giorni prima la retromarcia e niente nozze romantiche fra i due, che poi presero altre strade, sia sentimentalmente che dal punto di vista professionale. Poi i problemi di Affleck e gli amori (seri) per J-Lo; fino a oggi, con i due di nuovo single. Anzi, di nuovo insieme. Viva Bennifer, che possano avere fortuna più duratura di Brangelina.