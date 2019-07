Jennifer Lopez, Constance Wu e Cardi B (ma non solo) nel trailer della commedia hot Hustlers

News Cinema

Storia (vera) di un gruppo di spogliarelliste di Las Vegas che vogliono lasciare in mutande alcuni pezzi grossi di Wall Street.

Jennifer Lopez, per gli amici JLO, compirà 50 anni tra pochi giorni, il 24 luglio, eppure per lei il tempo sembra non passare mai. Merito di un regime alimentare rigidissimo, lo sappiamo bene, e degli allenamenti quotidiani con cui si teine in forma, ovviamente: ma la genetica, lasciatemelo dire, fa la sua parte.

Basta vederla ad esempio in questo nuovissimo trailer, quello di un film che si intitola Hustlers, nel quale recita assieme ad attrici come Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo, e la rapper Cardi B. interpretando il ruolo di una stripper di Las Vegas che, con le sue colleghe di lavoro, decide di portare avanti una truffa che - secondo i piani - dovrebbe lasciare in mutande e a tasche vuote alcuni pezzi grossi di Wall Street che frequentano il club dove si esibiscono.





Ispirato a fatti realmente accaduti e raccontati sul New York Magazine in un pezzo intitolato “The Hustlers at Scores”, della giornalista Jessica Pressler, Hustlers è stato scritto e diretto da Lorene Scafaria, quella che ha sceneggiato il bellissimo Nick & Norah - Tutto accadde in una notte e diretto film come Cercasi amore alla fine del mondo e The Meddler.

A completare il cast ci sono Usher, Frank Whaley, Trace Lysette e Mercedes Ruehl.

Hustlers sarà nelle sale americane dal prossimo 13 settembre.