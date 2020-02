News Cinema

Il regista de La grande scommessa e Vice tornerà alla commedia satirica.

Jennifer Lawrence sarà la protagonista della commedia satirica Don’t Look Up, che sarà diretta dal regista de La grande scommessa e Vice Adam McKay. Il progetto originariamente era in mano alla Paramount Pictures, con cui il cineasta ha un accordo commerciale, ma è stato adesso acquistato da Netflix.

La storia avrà come protagonisti due astronomi di livello non propriamente eccelso che scoprono un asteroide che presto colpirà la Terra, mettendo fine alla razza umana. La coppia decide allora di intraprendere un vero e proprio tour mediatico al fine di avvertire la popolazione dell’imminente catastrofe. La sceneggiatura di Don’t Look Up sarà scritta dallo stesso Adam McKay, mentre le riprese dovrebbero cominciare il prossimo aprile.

Ricordiamo che Jennifer Lawrence è in trattative anche per Mob Girl, nuova regia cinematografica di Paolo Sorrentino che sarà tratta dal romanzo di Teresa Carpenter vincitore del Premio Pulitzer. L’attrice sarà poi protagonista di un altro film indipendente ancora senza titolo che segnerà l’esordio alla regia dell’acclamata regista teatrale Lila Neugebauer.

Adam Mckay invece in veste di produttore sta preparando per la HBO due serie che si preannunciano a dir poco interessanti: la prima sarà la versione televisiva di Parasite, il film fresco vincitore dell’Oscar. L’altra racconterà invece gli inimitabili Los Angeles Lakers degli anni ’80, quelli dello “showtime” di Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e del coach Pat Riley. Jason Clarke interpreterà il general manager di quella grande squadra, il leggendario Jerrey West.